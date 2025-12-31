Fiscalía desestima denuncia de Camacho contra Eduardo Del Castillo

La Fiscalía desestimó la denuncia penal presentada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en contra del exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, decisión que fue notificada este miércoles poco antes del cierre de actividades del Ministerio Público.

La información fue confirmada por el abogado del gobernador, Martín Camacho, quien cuestionó duramente la resolución fiscal y anunció que la defensa hará uso del recurso de objeción contra esta determinación.

“Fuimos notificados minutos antes de la una de la tarde, con un argumento bastante simple por parte del Ministerio Público. Consideramos que esta resolución no cuenta con los elementos suficientes de motivación, congruencia ni fundamentación”, señaló el jurista.

Según explicó, la Fiscalía optó por desestimar la denuncia sin abrir una etapa de investigación, cuando —a su criterio— lo correcto era admitir el caso, investigar los hechos y recién después, si correspondía, emitir una resolución de rechazo.

Camacho también denunció que existen indicios claros de favorecimiento al exministro de Gobierno. “Han sido bastante notorios los intentos del Ministerio Público de beneficiar al señor Eduardo Del Castillo”, afirmó.

Uno de los principales argumentos de la Fiscalía para desestimar la denuncia fue la existencia de un mandamiento de aprehensión en contra del gobernador Camacho en 2022. Sin embargo, el abogado sostuvo que no se valoraron las pruebas que demuestran que dicho mandamiento no fue entregado al momento de la aprehensión.

“El mandamiento aparece prácticamente ocho horas después de que el gobernador fue aprehendido. Aun así, la Fiscalía sostiene que, al existir ese documento, no habría ningún delito”, explicó.

La defensa del gobernador anunció que en los próximos días presentará formalmente la objeción, insistiendo en que se vulneraron principios básicos del debido proceso y que el caso debe ser investigado conforme a ley.

