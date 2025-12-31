TEMAS DE HOY:
Policial

Cifras que duelen: 29 infanticidios en Bolivia en 2025; la mayoría ocurrieron en Cochabamba

La Fiscalía General del Estado registra 29 víctimas menores de edad en 2025. Cochabamba encabeza la lista con 9 casos, seguida de cerca por La Paz y Santa Cruz con 7 cada uno.

Red Uno de Bolivia

31/12/2025 17:30

Foto: Fiscalía General

Durante la gestión 2025, Bolivia registró 29 casos de infanticidio, según el informe oficial de la Fiscalía General del Estado. La mayor cantidad de hechos se reportó en el departamento de Cochabamba, con nueve casos.

Del total de casos, 27 permanecen en etapa de investigación, y solo dos han sido resueltos hasta la fecha. La distribución por departamento es la siguiente:

  • Cochabamba: 9 casos

  • La Paz: 7

  • Santa Cruz: 7

  • Potosí: 3

  • Oruro: 2

  • Chuquisaca: 1

Los departamentos de Beni, Pando y Tarija no registraron casos de infanticidio durante el período analizado.

Uno de los casos más recientes

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 26 de diciembre en Cochabamba, donde una niña de 10 años perdió la vida presuntamente a manos de Ariel C.F., quien también habría dejado malherido a un niño de seis años.

El principal acusado fue enviado preventivamente a la cárcel de El Abra, mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía informó que se mantiene la apertura de procesos para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

 

