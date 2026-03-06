Sentencian por biocidio a un hombre que atacó a machetazos a la mascota de su tío

La justicia dictó tres años y cuatro meses de cárcel para el responsable de matar con extrema crueldad al perro "Flaco" en el barrio Nuevo Beni. Iveth Flores, presidenta de la Asociación Animalistas de Bolivia, calificó el acto como "salvaje" tras detallar el ensañamiento del agresor contra el animal.

Según la vocería de la organización, el sujeto atacó al can con un machete, un martillo y una pala mientras el dueño se encontraba fuera del domicilio.

"El imputado lo macheteó, al no morir lo golpeó con un martillo y como seguía vivo, lo golpeó con una pala", relató Flores.

La activista señaló que el sentenciado, quien padece problemas de adicción, era conocido en la zona por su comportamiento agresivo pese a no tener antecedentes. "Es una persona enferma que reconoce su delito, pero dada su agresividad es un peligro para la sociedad", enfatizó la representante.

El Ministerio Público viabilizó un procedimiento abreviado para que el culpable sea recluido en el centro Cerprom de Montero. Flores explicó que, tras cumplir su condena, el hombre deberá ingresar obligatoriamente a un centro de rehabilitación para tratar su dependencia química.

Para la Asociación de Animalistas, este fallo representa un alivio para los vecinos de un barrio humilde que no cuentan con medios para denunciar. La intervención de las organizaciones fue clave para lograr la aprehensión del sujeto, quien permaneció prófugo hasta esta semana.

