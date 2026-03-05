"Que el talento no dependa de la suerte”: el lema del Sporting Santa Cruz en su lanzamiento

Sporting Hub Santa Cruz fue presentado oficialmente en un acto que reunió a dirigentes, invitados especiales y referentes del fútbol nacional. El proyecto apunta a implementar un modelo integral de formación con estándares internacionales para potenciar el talento joven del país.

Rodrigo Marion, principal impulsor de la iniciativa, destacó durante su discurso la necesidad de fortalecer los procesos formativos en Bolivia.

“En Bolivia hay talento; lo que muchas veces falta es el proceso para desarrollarlo. Durante años vimos a chicos con un talento enorme que necesitaban mayores condiciones integrales para crecer plenamente, no por falta de compromiso, sino porque el crecimiento deportivo exige cada vez más infraestructura, acompañamiento profesional y espacios adecuados que articulen formación, disciplina y proyección a largo plazo”, afirmó.

El dirigente remarcó que la academia nace con una visión clara.

“Sporting Santa Cruz nace para cambiar eso. Nace con una idea concreta: que el talento no dependa de la suerte, sino del trabajo constante”, sostuvo ante los asistentes.

Asimismo, subrayó la ambición del proyecto más allá de la formación local.

“Apuntamos a que Bolivia no solo exporte jugadores, sino que exporte formación y calidad”, concluyó, dejando en claro que la iniciativa busca sentar bases sólidas para el desarrollo del fútbol boliviano a futuro.

Sporting Santa Cruz es el primer y único Hub Deportivo Integral de Bolivia y uno de los más grandes de Sudamérica, donde el deporte se convierte en educación, inclusión y desarrollo social. Un ecosistema que integra universidad, club profesional, alto rendimiento, empresa privada, fundación social y fútbol femenino, con un modelo sostenible e innovador que posiciona a Bolivia como referente regional.

La ubicación exacta de los predios de la Academia Sporting Hub Santa Cruz se encuentra en Villa Fraterna 2 y 7mo Anillo, lado de Kandire en el departamento de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play