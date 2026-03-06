Librecambistas piden mayor seguridad tras asesinato de un colega en Santa Cruz

La Asociación de Libre Cambistas de Santa Cruz manifestó su preocupación y alarma luego de los recientes hechos de violencia que golpearon al sector: el asesinato de un librecambista y el apuñalamiento de otro trabajador que también se dedica a esta actividad.

Walter Justiniano, presidente de la asociación, señaló que estos hechos han generado temor entre los cambistas, quienes diariamente manejan dinero en efectivo y se exponen a constantes riesgos en las calles.

“Todos los cambistas están con ese peligro latente y, como le digo, salimos encomendados a Dios para salir a trabajar”, expresó el dirigente.

Justiniano explicó que el cambista que perdió la vida formaba parte del gremio desde sus inicios. “Él ha sido uno de los socios fundadores, llevamos 13 años”, indicó.

Actualmente, la asociación agrupa aproximadamente a 100 librecambistas en la ciudad de Santa Cruz, quienes piden a la Policía mayor presencia y resguardo en los puntos donde realizan sus operaciones.

Sobre el anuncio de la Policía de realizar capacitaciones para el sector en temas de seguridad y manejo de valores, Justiniano afirmó que estas iniciativas son positivas, aunque considera que también se necesitan acciones más firmes para combatir la delincuencia.

Asociación de Librecambistas exige seguridad ante hechos violentos en el sector

“Siempre es algo positivo. Yo tengo el certificado de manipulación y traslado de valores, pero siempre hay colegas nuevos y algunos que se confían mucho; es bueno hacer un recordatorio”, sostuvo.

El dirigente también pidió a las autoridades que se investigue y capture a los responsables de estos ataques, señalando que la violencia con la que actúan los delincuentes es cada vez mayor.

“Esperamos y confiamos en la Policía, porque ellos tienen sus medios en el sector de los delincuentes. Según las imágenes, estas personas no tienen ningún miramiento; se van directamente a matar y eso no merece que estén libres”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play