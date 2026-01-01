Las fotos premiadas más divertidas del reino animal en 2025

El prestigioso certamen Nikon de fotografía de vida silvestre ha revelado a sus ganadores de 2025, destacando escenas tan surreales como zorros practicando "breakdance" o aves en situaciones accidentadas. En su décimo aniversario, el concurso alcanzó una cifra récord de 10,000 candidaturas provenientes de 109 países distintos.

Lo que comenzó en 2015 como una idea espontánea del fotógrafo Paul Joynson-Hicks se ha consolidado hoy como un fenómeno global de la comunicación visual. Esta edición reafirma que el humor es una herramienta poderosa para conectar a la humanidad con la preservación de las especies.

Ganador absoluto: "Choca esos cinco"

Esta toma ganadora de un gorila presumiendo en Ruanda es obra de Mark Meth Cohn. Tras cuatro días entre montañas, con niebla, halló a la familia Amahoro y a un joven macho deseoso de atención. Mark relata que el primate "hacía piruetas, volteretas y patadas; verlo actuar fue pura alegría".

Ganador junior: "Bautismo del converso reacio"

Grayson Bell conquistó el oro en la categoría Junior con apenas 16 años. Mientras fotografiaba ranas en Maine, EE. UU., no notó este instante mágico hasta revisar su cámara en casa. "Se la enseñé a mis padres, les fascinó y hoy es de mis favoritas", confesó. "Parece que una rana intenta bautizar a la otra", bromeó el joven.

Fotógrafa joven: "A la pista de baile"

Estos zorros rojos se divirtieron al máximo exhibiendo su talento para el baile. Paula Rustemeier captó el momento en los Países Bajos, llevándose el premio en la categoría de menores de 25 años. "Resulta imposible no soltar una carcajada ante las personalidades tan únicas de estos zorros", señaló.

Más fotos para hacerte reír

Hay días de cabello indomable y luego está esta ardilla en Canadá con un look fuera de control.

¡Aterrizaje inminente! Sorpréndete con la increíble elasticidad de este colimbo en tierras finlandesas.

¿Ese amigo que no deja de hablar? Este pájaro es igual. Estos araos en Noruega son vecinos, aunque la paciencia parece estarse agotando.

¡Ups, me atraparon! Este lémur en Madagascar parece haber sido sorprendido en medio de un secreto o simplemente disfrutando de un refrigerio invisible.

¡Sonríe para la cámara! Este oso parece estar practicando su mejor sonrisa para la foto, o quizás es un poco tímido y nos muestra los dientes.

¡Ni se te ocurra tocar mi pescado!" Esta águila marina de Steller fue retratada bajo la nieve japonesa. Junto a ella reposa su presa recién capturada, y su mirada deja claro que no tiene la más mínima intención de compartir el banquete con nadie.



Fuente: BBC News Mundo.

