Mientras el mundo se prepara para recibir el 2026, los fanáticos de la ciencia ficción tienen una cita adicional con el destino. Anoche, la icónica ciudad de Las Vegas fue testigo de un espectáculo tecnológico nunca antes visto: 5.000 drones sincronizados iluminaron el cielo nocturno para despedir a Stranger Things, la serie que marcó a una generación.

Un show de récord en "The Strip"

El evento, titulado "Una última aventura: Las Vegas", no solo fue un tributo visual, sino un hito técnico. Según confirmaron portavoces de Netflix, se trata de la mayor exhibición pública de drones realizada hasta la fecha en los Estados Unidos, informan los medios Clarín y FOX5 Vegas.

Acompañados de efectos pirotécnicos, los dispositivos recrearon con precisión milimétrica figuras emblemáticas de la serie: el aterrador rostro del Demogorgon, el escudo del Hellfire Club, la silueta de la pandilla en sus inconfundibles bicicletas y el imponente logo oficial que ha acompañado a los fans desde 2016.

La aparición de Vecna y el tráiler final

La tensión subió cuando el mismísimo Jamie Campbell Bower, el actor que da vida al villano Vecna, apareció en el escenario frente a cientos de espectadores. "Antes del final, tenemos una última cosa para ustedes. Ahora, miren al cielo", sentenció el actor, dando paso a la revelación del tráiler final lanzado este martes 30 de diciembre.

Jamie Campbell Bower, el actor que da vida al villano Vecna. Foto: @cristalandcris

El adelanto se centra en una emotiva conversación entre Hooper y Eleven, donde el jefe de policía le pide a la heroína una última batalla para recuperar la vida que le robaron en el laboratorio.

La espera termina hoy. El capítulo final de la quinta temporada, que promete cerrar todas las heridas abiertas en Hawkins, se estrena globalmente este miércoles 31 de diciembre. En Bolivia, el episodio final estará disponible en la plataforma de Netflix a partir de las 21:00 horas. Una opción ideal para los que prefieren un maratón antes de las uvas de medianoche.

Foto: @cristalandcris

