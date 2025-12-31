Joven intenta perforarse la nariz en casa y el resultado se vuelve viral

Lo que comenzó como un tutorial casero para sus seguidores terminó en un accidente estético que ya acumula más de 15 millones de vistas. Una joven identificada como carmajae en TikTok se volvió tendencia tras compartir el momento exacto en que una perforación DIY (hazlo tú mismo) salió mal, aunque el resultado final sorprendió a los internautas.

Dos perforaciones por el precio de una

El objetivo de la joven era realizarse un septum, una perforación que atraviesa la parte blanda del tejido que divide las cavidades nasales. Sin embargo, al utilizar una pistola especial para piercings, el movimiento fue impreciso: la aguja no solo cruzó el tabique, sino que también atravesó el cartílago exterior de su nariz.

En un solo movimiento, la joven terminó con un septum y un nostril (perforación en la aleta nasal) conectados. "Creo que hiciste algo mal, hermana" y "Dos piercings en uno" fueron algunos de los comentarios más repetidos por los usuarios, quienes cuestionaron el uso de pistolas para este tipo de procedimientos.

El desenlace: "Ella resolvió"

A pesar del susto inicial, la joven aseguró en la descripción de su video que logró solucionar el inconveniente. Aunque no detalló el proceso técnico para corregirlo, en sus publicaciones posteriores se le observa luciendo con éxito ambos piercings de forma independiente. Sus seguidores celebraron que, pese al error, la joven supo "resolver" la situación estética.

Los riesgos de perforarse en casa

Expertos en salud y perforadores profesionales advierten que este tipo de prácticas caseras representan un peligro significativo por las siguientes razones:

Falta de esterilización: Los equipos caseros no suelen estar adecuadamente desinfectados, lo que dispara el riesgo de infecciones.

Daño a tejidos: El uso de pistolas no profesionales puede desgarrar el tejido en lugar de realizar un corte limpio, provocando cicatrices permanentes.

Desconocimiento anatómico: Un profesional sabe cómo evitar vasos sanguíneos y nervios críticos para prevenir daños estructurales en la nariz.

