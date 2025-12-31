¿Por qué se comen 12 uvas en Año Nuevo? Este es su significado y origen

Cada 31 de diciembre, cuando el reloj marca la medianoche, miles de personas repiten una de las tradiciones más populares: comer 12 uvas al compás de las campanadas. Este rito, que combina celebración y expectativa, se mantiene vigente como un acto de intención para empezar el año con optimismo.

El origen de la costumbre

La tradición nació en España a comienzos del siglo XX. La versión más difundida indica que se popularizó debido a un excedente de producción de uva; los productores promovieron su consumo como un gesto de buena suerte para despedir el año. Con el tiempo, la práctica se consolidó y se replicó en América Latina, integrándose en el imaginario colectivo de las celebraciones de Año Nuevo, según publica El Litoral.

¿Qué significa cada uva?

Más allá de la fruta, el ritual tiene una fuerte carga simbólica basada en la proyección del futuro cercano:

Un deseo por mes: Cada uva representa un mes del año que comienza.

Visualización: Al ingerirlas, las personas suelen pedir un deseo o visualizar una intención positiva relacionada con la salud, el trabajo, el amor o la estabilidad emocional.

Ritual previo: Es común que los participantes preparen sus uvas minutos antes de la medianoche para mentalizar sus objetivos con calma.

Creencias y supersticiones populares

A lo largo de las décadas, se han sumado interpretaciones que enriquecen este momento previo al brindis:

Sin obstáculos: Lograr comer las 12 uvas sin atragantarse simboliza un año fluido y sin dificultades.

El sabor importa: Si una uva resulta amarga, se asocia tradicionalmente a un mes que presentará desafíos.

Energía grupal: Compartir el ritual con seres queridos se cree que refuerza la energía positiva de los deseos.

Deseos en silencio: Se dice que mantener los deseos en la intimidad del pensamiento potencia su cumplimiento.

Una tradición que evoluciona

Aunque el ritmo de vida actual es acelerado, las 12 uvas invitan a frenar por unos segundos para reflexionar sobre lo vivido. En la actualidad, el rito se adapta con el uso de uvas sin semillas o versiones simbólicas, demostrando que lo fundamental no es la exactitud del gesto, sino la esperanza y la intención de empezar de nuevo.

