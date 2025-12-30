TEMAS DE HOY:
Del Castillo FELCC Camacho

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Año Nuevo 2026: los colores de uñas que simbolizan dinero y prosperidad

El diseño de uñas se convierte en un ritual de prosperidad para iniciar el ciclo con éxito; conoce los colores que lideran las tendencias de belleza y salud para estas fiestas.

Milen Saavedra

30/12/2025 18:18

Mundo

Escuchar esta nota

Para recibir el 2026 con la mejor energía, el look de fin de año debe trascender la estética y convertirse en una herramienta de manifestación. Más allá del atuendo y los accesorios, el diseño de uñas en colores específicos actúa como un símbolo de atracción para la riqueza, la prosperidad y las nuevas oportunidades.

 

Colores que atraen prosperidad

Según las tradiciones de manifestación, existen tres tonos fundamentales para potenciar las intenciones de éxito económico y personal:

  • Dorado: Es el color por excelencia de la riqueza y el éxito. Se asocia con el lujo y la estabilidad financiera, atrayendo mejores oportunidades laborales.

  • Verde: Simboliza el crecimiento constante y la salud. Es el tono ideal para quienes buscan un equilibrio financiero y bienestar general durante todo el año.

  • Rojo: Representa el poder personal y la activación del movimiento del dinero. Se recomienda para obtener resultados rápidos y éxito en proyectos nuevos.

 

 

Rituales y personalización

El diseño perfecto depende del gusto individual, pero se pueden potenciar los resultados combinando elementos, como una base nude con detalles dorados o una uña de acento verde para mantener la elegancia.

Esta práctica suele complementarse con otros rituales tradicionales, como el uso de ropa interior de colores específicos o amuletos en collares y anillos. Los expertos en belleza sugieren que, al visitar a la manicurista, se considere tanto la forma como el largo de la uña para que el diseño se adapte completamente a las necesidades de quien lo luce.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD