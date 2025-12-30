Chau 2025: tres rituales para soltar lo viejo y empezar de cero

El cierre del año suele convertirse en un momento de equilibrio emocional y espiritual. Para la especialista en espiritualidad natural Flavia Carrión , el 2025 fue un período intenso, atravesado por exigencias internas, emociones incómodas y finales inevitables.

"Este año nos obligó a mirar de frente lo que ya no nos sirve. Sacó a la luz emociones difíciles y nos empujó a cerrar etapas dolorosas", explica Carrión en diálogo con Clarín . Por eso, sostiene que no se puede empezar un nuevo ciclo sin antes soltar la carga emocional acumulada .

La experta señala que el año también dejó en evidencia los niveles de autoexigencia y autocrítica que muchas personas sostienen consigo mismas.

“El 2025 nos mostró dónde nos exigimos de más y cómo, muchas veces, nos hablamos con dureza”, afirma. Y agrega: “Es momento de volver a una relación más amorosa con uno mismo y recordar que, en esencia, somos abundancia infinita”.

Para acompañar ese proceso, Carrión propone tres rituales simples , pensados ​​como un verdadero rito de paso para cerrar el año con conciencia y abrir espacio a un nuevo comienzo. Recomendación realizarlos en días distintos y, si es posible, de manera consecutiva.

Ritual 1: limpieza y despedida

Este primer ritual está enfocado en soltar cargas emocionales y cerrar aquello que ya no suma. El especialista sugiere buscar un lugar tranquilo, descalzarse y encender una vela blanca o violeta junto a un recipiente con agua.

Durante la respiración consciente, invita a visualizar cómo se liberan tensiones, culpas y resentimientos. Luego, propone mojar las yemas de los dedos en el agua y realizar nueve toques lentos en el pecho , a la altura del esternón, repitiendo la frase:

"Purifico mi interior. Soy libre" .

El cierre se realiza escribiendo una carta de despedida al 2025, agradeciendo aprendizajes y soltando situaciones o vínculos que ya no se desean sostener. La carta debe quemarse y sus cenizas entregarse al viento como símbolo de cierre.

Ritual 2: volver al amor propio

​​​​​​​El segundo ritual apunta a construir el diálogo interno desde la aceptación . Carrión recomienda sentarse frente a un espejo o una foto personal, encender una vela rosada o cálida y rodearse mentalmente de una luz suave.

En ese momento, propone hablarse con compasión y reconocimiento:

"Este año fue duro, pero lo transitamos con dignidad. Estoy orgullosa de vos. Te amo tal como sos" .

Si aparecen pensamientos de juicio, el especialista aconseja responder con una afirmación simple y poderosa:

“Elijo amarme” .

El ritual puede cerrarse con un gesto de disfrute personal, sin culpa, como forma de reafirmar el autocuidado.

Ritual 3: reconectar con la abundancia y la alegría

El último ritual busca reactivar la energía de la abundancia y la vitalidad . Para eso, sugiere elegir un espacio cercano a la naturaleza —desde un jardín hasta una planta—, encender una vela dorada o amarilla y acompañar el momento con música instrumental alegre.

De pie, con los brazos elevados o las manos en el corazón, la visualización consiste en imaginar una luz dorada que conecta al mismo tiempo con la Tierra y el universo. Según explica, este ejercicio ayuda a disolver bloqueos y volver a recibir con confianza.

Como cierre, propone crear una pequeña obra de arte efímera en la naturaleza —un mandala con hojas o piedras— y conservar solo una imagen como recuerdo simbólico de la capacidad creativa personal.

Mira la programación en Red Uno Play