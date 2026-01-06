Joe Keery destrona a Taylor Swift en Spotify gracias a Stranger Things

El final de “Stranger Things” no solo rompió récords de audiencia, sino también de Spotify. Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington, se convirtió en el número uno global de la plataforma con su tema “End of Beginning”, superando a Taylor Swift y su exitoso sencillo “The Fate of Ophelia”, que llevaba más de 70 días en la cima.

Lo sorprendente es que la canción de Keery no es nueva: fue lanzada hace más de tres años, pero el cierre de la serie de Netflix impulsó su popularidad, demostrando cómo un fenómeno televisivo puede reactivar la música antigua.

El fenómeno detrás del ascenso

El último episodio de Stranger Things, emitido el 31 de enero, superó los 8 mil millones de reproducciones y se convirtió en un fenómeno global. Tras el desenlace, los fans buscaron mantener su conexión con los personajes y, en especial, con Keery, lo que catapultó su canción al número uno de Spotify.

“El final de la serie generó un efecto directo sobre su música, llevando canciones que parecían olvidadas a los primeros lugares de popularidad”, comentan analistas estadounidenses.

De actor a músico consolidado

Joe Keery no es un recién llegado a la música. Antes de Stranger Things, fue miembro de la banda Post Animal, y actualmente desarrolla su carrera como Djo, explorando sonidos alternativos y psicodélicos. Su debut en solitario, “Twenty Twenty” (2019), y su segundo álbum “Decide” (2022) muestran un estilo experimental, lejos del mainstream, pero con una base sólida de seguidores.

Este éxito demuestra que Keery logró combinar su proyección actoral con una identidad musical propia, obteniendo reconocimiento tardío pero significativo.

Comparación con Taylor Swift

Aunque Taylor Swift domina la industria con estrategias de lanzamiento y giras multitudinarias, Keery demostró que la cultura pop y las plataformas digitales pueden darle la vuelta a las listas, incluso con canciones más antiguas y menos comerciales.

Este fenómeno pone en evidencia cómo un evento televisivo global puede transformar la trayectoria musical de un actor, llevando su arte a audiencias que quizá nunca lo habrían descubierto de otra forma.

