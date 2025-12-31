Así arrancará tu 2026 según el horóscopo chino: signo por signo

El 2026 será el Año del Caballo de Fuego, marcado por movimiento, acción rápida y decisiones importantes. Según el horóscopo chino, cada signo sentirá estas energías de manera distinta, por lo que paciencia, constancia y estrategia serán claves para comenzar bien el año.
31/12/2025 14:00
Escuchar esta nota
Horóscopo chino 2026: predicciones signo por signo
Rata
El año comienza con desafíos que requieren adaptación y paciencia. Es momento de ordenar prioridades y evitar decisiones impulsivas, sobre todo en lo laboral y financiero. Ideal para planificar a largo plazo antes de actuar.
Buey
El 2026 trae estabilidad y sensación de control. Es un buen momento para consolidar proyectos iniciados y reforzar vínculos profesionales. La constancia será tu mejor aliada.
Tigre
Empezarás el año con energía renovada y ganas de avanzar, pero debes moderar el impulso para evitar conflictos. El equilibrio entre acción y reflexión marcará tu inicio de año.
Conejo
Será un inicio introspectivo, con necesidad de replantear objetivos personales y emocionales antes de dar nuevos pasos. Los procesos internos darán frutos a largo plazo.
Dragón
El comienzo será intenso y lleno de oportunidades visibles. Un período favorable para destacarte, asumir liderazgo y tomar decisiones importantes. Evita dispersar tu energía.
Serpiente
Arrancas el año con claridad mental y estrategia. Buen momento para análisis, estudios y decisiones calculadas. Avanzar de forma silenciosa será tu ventaja.
Caballo
Al ser el signo regente del año, sentirás impulso y movimiento desde el inicio. Llegarán cambios y oportunidades, pero también cierto agotamiento. Administrar la energía será clave.
Cabra
El inicio será gradual y estable. No habrá giros bruscos, pero sí un proceso de acomodamiento emocional y profesional. La paciencia y la organización marcarán tu ritmo.
Mono
Comienzas con creatividad y nuevas ideas. Ideal para proyectos innovadores, aunque el horóscopo advierte sobre la dispersión. Enfocarte será esencial.
Gallo
El 2026 trae orden y claridad. Es momento de cerrar ciclos pendientes y empezar con bases firmes. La disciplina dará resultados desde temprano.
Perro
Inicias el año con una mirada crítica y reflexiva. Proteger tu energía personal y elegir con cuidado las batallas será importante. Más aprendizaje que grandes avances.
Cerdo
Tendrás un comienzo favorable, con oportunidades para el disfrute y las relaciones. Mantener el equilibrio entre placer y responsabilidad hará que el 2026 sea positivo.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45