Así arrancará tu 2026 según el horóscopo chino: signo por signo

Horóscopo chino 2026: predicciones signo por signo

Rata

El año comienza con desafíos que requieren adaptación y paciencia. Es momento de ordenar prioridades y evitar decisiones impulsivas, sobre todo en lo laboral y financiero. Ideal para planificar a largo plazo antes de actuar.

Buey

El 2026 trae estabilidad y sensación de control. Es un buen momento para consolidar proyectos iniciados y reforzar vínculos profesionales. La constancia será tu mejor aliada.

Tigre

Empezarás el año con energía renovada y ganas de avanzar, pero debes moderar el impulso para evitar conflictos. El equilibrio entre acción y reflexión marcará tu inicio de año.

Conejo

Será un inicio introspectivo, con necesidad de replantear objetivos personales y emocionales antes de dar nuevos pasos. Los procesos internos darán frutos a largo plazo.

Dragón

El comienzo será intenso y lleno de oportunidades visibles. Un período favorable para destacarte, asumir liderazgo y tomar decisiones importantes. Evita dispersar tu energía.

Serpiente

Arrancas el año con claridad mental y estrategia. Buen momento para análisis, estudios y decisiones calculadas. Avanzar de forma silenciosa será tu ventaja.

Caballo

Al ser el signo regente del año, sentirás impulso y movimiento desde el inicio. Llegarán cambios y oportunidades, pero también cierto agotamiento. Administrar la energía será clave.

Cabra

El inicio será gradual y estable. No habrá giros bruscos, pero sí un proceso de acomodamiento emocional y profesional. La paciencia y la organización marcarán tu ritmo.

Mono

Comienzas con creatividad y nuevas ideas. Ideal para proyectos innovadores, aunque el horóscopo advierte sobre la dispersión. Enfocarte será esencial.

Gallo

El 2026 trae orden y claridad. Es momento de cerrar ciclos pendientes y empezar con bases firmes. La disciplina dará resultados desde temprano.

Perro

Inicias el año con una mirada crítica y reflexiva. Proteger tu energía personal y elegir con cuidado las batallas será importante. Más aprendizaje que grandes avances.

Cerdo

Tendrás un comienzo favorable, con oportunidades para el disfrute y las relaciones. Mantener el equilibrio entre placer y responsabilidad hará que el 2026 sea positivo.

