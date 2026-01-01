Bolivia cierra el 2025 con una inflación del 20%: Analista prevé un descenso paulatino para 2026

La economía boliviana finaliza este 2025 marcando un hito en sus registros oficiales. Según los datos acumulados al mes de noviembre, la inflación anual alcanzó el 20%. Esta cifra, aunque elevada, muestra una tendencia a la baja en comparación con las proyecciones más pesimistas que se tenían para este periodo, indican analistas.

El impacto de los hidrocarburos

El analista económico Enrique Ayo explicó que este escenario era previsible debido a las recientes políticas implementadas por el Órgano Ejecutivo. Tras la liberación de la subvención de los hidrocarburos, las proyecciones iniciales situaban la tasa de inflación entre un 25% y 30%. Sin embargo, el cierre real se ha estabilizado cerca del 20% o 21%.

"Esto se va a ir suavizando. Con el levantamiento de la subvención, se espera que la inflación descienda de manera paulatina a partir de enero de 2026", afirmó Ayo.

Un cambio en el consumo

La escalada de precios ha generado una respuesta directa en el comportamiento de la ciudadanía. Según el especialista, la población ha adoptado una postura más cautelosa respecto a sus finanzas personales:

Conciencia del gasto: La gente ha optado por "apretarse el cinturón".

Priorización: Se ha observado una reducción del gasto innecesario para focalizarse en necesidades básicas.

Proceso gradual: Ayo advierte que la recuperación no será inmediata: "Estamos empezando a gatear para luego trotar y correr; esto no es de la noche a la mañana".

Perspectiva para 2026: El mercado espera que la reducción del gasto público y la nueva política de precios de combustibles permitan una mayor estabilidad de precios durante el primer trimestre del próximo año.

