12 trucos respaldados por la ciencia para evitar la resaca de Año Nuevo

La llegada del 2026 suele venir acompañada de brindis con champaña, cócteles y bebidas tradicionales. Sin embargo, lo que hoy es celebración, mañana puede transformarse en un dolor de cabeza paralizante.

Según expertos como Boris Tabakoff, investigador de la Universidad de Colorado, la clave para evitar este sufrimiento no está en "curarla" al día siguiente, sino en entender cómo el alcohol afecta nuestro cerebro y sangre desde el primer sorbo.

La trampa de las burbujas y la inflamación

Muchos eligen champaña para el brindis de medianoche, pero Tabakoff advierte que el dióxido de carbono (CO₂) de las burbujas compite con el oxígeno en el torrente sanguíneo y aumenta la presión en el estómago, acelerando la absorción del alcohol.

Además, el malestar no es solo deshidratación. El consumo elevado genera neuroinflamación (inflamación cerebral), lo que explica por qué medicamentos como el ibuprofeno o la aspirina suelen ser más efectivos que otros para aliviar el dolor post-fiesta.

Guía de supervivencia para el 1 de enero: 12 trucos científicos para prevenir la resaca. Imagen de Roberta Radini en Pixabay

El peligro de las bebidas "Light"

Un dato sorprendente revelado por la psicóloga cognitiva Cecile Marczinski es que mezclar alcohol con refrescos de dieta o light aumenta la intoxicación hasta en un 18% en comparación con las bebidas azucaradas, ya que el azúcar ayuda a ralentizar la entrada del alcohol al organismo.

Las 12 claves para un despertar sin resaca

Para que el primer día del 2026 no sea una tortura, toma nota de estas recomendaciones respaldadas por la ciencia:

Grasas antes que dulces: Come alimentos grasos antes de beber; estos retrasan la absorción. El azúcar, por el contrario, la acelera. La regla del "uno por hora": El cuerpo metaboliza aproximadamente 150 ml de vino o 350 ml de cerveza por hora. No superes este ritmo. Vaso en la mesa: No sostengas tu trago constantemente; esto te induce a beber más rápido por inercia. Agua, tu mejor aliada: Alterna cada copa de alcohol con un vaso de agua mineral. Cuidado con el paracetamol: Nunca lo mezcles con alcohol, ya que puede dañar gravemente las células del hígado. Prefiere ibuprofeno. Cero energizantes: Esta mezcla puede provocar taquicardia e hipertensión arterial. Adiós al café: Aunque parezca buena idea, el café deshidrata aún más el cuerpo. El poder de los espárragos: Estudios indican que este vegetal ayuda a proteger el hígado y alivia los síntomas de la resaca. No fumes: El tabaco potencia los efectos tóxicos del alcohol en el organismo. Evita picantes: No irrites más tu estómago con comidas muy condimentadas durante la fiesta. Duerme de lado: Para evitar complicaciones por reflujo, el descanso es vital. Confianza ante todo: Evita el alcohol de dudosa procedencia ("arreglado"), que puede contener metanol y ser mortal.

Consejo final: Si buscas reducir el malestar, opta por destilados blancos como vodka o ginebra, que contienen menos aldehídos (subproductos tóxicos de la fermentación) que el vino o la cerveza.

