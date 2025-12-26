De los clásicos a lo viral: Las 20 cumbias que no pueden faltar en tu fiesta de Año Nuevo

A pocos días de recibir el Año Nuevo, la organización de la fiesta de fin de año entra en su etapa crítica en todo el país. Desde las salas en Santa Cruz hasta las verbenas en La Paz y los salones en Cochabamba, existe un elemento que define el éxito de cualquier reunión boliviana: la cumbia. Este año, la tendencia para recibir el 2026 une la nostalgia de las grandes orquestas con el fenómeno de la cumbia y los ritmos que dominaron el streaming este último año.

El "Sabor Nacional": El corazón de la fiesta en Bolivia

En nuestro país, una fiesta de Año Nuevo no está completa sin el aporte local. La movida tropical boliviana ha sabido reinventarse, y para este cierre de 2025, agrupaciones emblemáticas como Veneno, Maroyu de Néstor Yucra y Euphoria lideran las preferencias. En Bolivia, la cumbia es el lenguaje de la alegría. Este año vemos una fuerte tendencia hacia la cumbia con toques modernos, pero sin perder ese sonido de metales y sintetizadores que nos caracteriza.

La lista definitiva: De los clásicos al "trend"

Para asegurar que la pista esté llena desde el brindis hasta el fricasé del amanecer, presentamos los 20 temas que no pueden faltar:

Los pilares de la medianoche y clásicos nacionales

Año Nuevo, Vida Nueva – Billo’s Caracas Boys (El himno continental). El Año Viejo – Tony Camargo. Cariñito – Los Hijos del Sol. Dame Veneno – Veneno (El infaltable boliviano). Lunita Dame Platita – Maroyu (Un clásico que atraviesa generaciones).

El alma de la fiesta (Éxitos de siempre y locales)

Mil Horas – La Sonora Dinamita. Nunca es Suficiente – Los Ángeles Azules ft. Natalia Lafourcade. La Colegiala – Rodolfo Aicardi. Mentirosa – Ráfaga. Por Qué Te Vas – Euphoria (La cuota de sentimiento y ritmo nacional).

Los fenómenos de redes sociales

El Amor de su Vida – Grupo Frontera. La Cumbia del Corazón – Los Ángeles Azules ft. Carlos Vives. Una Cerveza – Ráfaga. No se va – Grupo Frontera. Bailando – Ke Personajes.

Cierre de alta intensidad

Piel Morena – Maroyu de Néstor Yucra (Fenómeno de visualizaciones). Cumbia de los Pajaritos – Los Mirlos (Viral en TikTok). Colegiala (Remix 2025) – Artistas Varios. El Paso del Gigante – Grupo Soñador. Adiós Amor – Ke Personajes.

Del "Trend" a la Sala de Casa

El fenómeno de las "Lindas Chiquillas" y las coreografías virales de los grupos nacionales han hecho que la cumbia boliviana recupere un terreno masivo en TikTok. Temas de Maroyu o Euphoria no solo se escuchan; se bailan siguiendo pasos que los invitados ya han ensayado durante todo el trimestre. Esto garantiza que, al sonar el primer acorde, los celulares se enciendan para registrar los mejores pasos y despedir el año con la mayor energía posible en las redes.

Consejo para el anfitrión: En Bolivia, la fiesta suele ser larga. Asegúrate de tener una transición suave entre la cumbia clásica de la cena y la cumbia bailable de la madrugada para mantener la energía al tope hasta el primer sol del 2026.

Mira la programación en Red Uno Play