TEMAS DE HOY:
Urubó Hombre muerto Anciano muerto en micro

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

El cielo de Texas se ilumina con 1,000 drones para narrar la historia de Jesús

En un despliegue tecnológico sin precedentes, una iglesia transformó el firmamento en un lienzo digital para compartir el mensaje del Evangelio y celebrar la Navidad.

Milen Saavedra

24/12/2025 20:37

El cielo de Texas se ilumina con 1,000 drones para narrar la historia de Jesús
Texas, Estados Unidos

Escuchar esta nota

La tradicional representación del pesebre dio un salto hacia el futuro en el estado de Texas, en Estados Unidos. La congregación religiosa The Church on MastersRoad, ubicada en Manvel, cautivó a cientos de familias con un espectáculo aéreo de 1,000 drones programados para recrear escenas bíblicas del nacimiento y la vida de Jesús.

Un lienzo digital en las alturas

El evento, denominado "Bright Night", se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 2025, utilizando los dispositivos como píxeles individuales para formar figuras tridimensionales monumentales en el cielo nocturno. Desde ángeles y estrellas hasta el pesebre, las figuras fueron acompañadas por una narración en off que guió a los asistentes a través de los principales pasajes del Evangelio, reporta Publimetro.

Los organizadores destacaron las ventajas de esta innovación:

  • Escala masiva: Las figuras fueron visibles desde kilómetros a la redonda.

  • Fluidez: La tecnología permitió cambios de escena rápidos y una precisión asombrosa en las formas.

  • Seguridad y logística: Coordinar el vuelo simultáneo de mil unidades requirió semanas de programación previa.

 

 

 

Solidaridad y comunidad

Más allá de las luces, el evento mantuvo un fuerte enfoque social. Bajo el programa “Cars for Christmas”, la iglesia realizó donaciones de vehículos a personas necesitadas de la comunidad cada noche del festival. "Ha sido un regalo compartir esto con nuestra comunidad... celebramos el nacimiento de Jesús juntos", expresaron representantes de la iglesia en sus redes sociales, según informa Crosswalk.

El espectáculo concluyó con mensajes de paz y esperanza para el año 2026, consolidándose como uno de los hitos navideños más virales y comentados del año por su capacidad de combinar fe y tecnología de punta.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD