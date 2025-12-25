La tradicional representación del pesebre dio un salto hacia el futuro en el estado de Texas, en Estados Unidos. La congregación religiosa The Church on MastersRoad, ubicada en Manvel, cautivó a cientos de familias con un espectáculo aéreo de 1,000 drones programados para recrear escenas bíblicas del nacimiento y la vida de Jesús.

Un lienzo digital en las alturas

El evento, denominado "Bright Night", se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 2025, utilizando los dispositivos como píxeles individuales para formar figuras tridimensionales monumentales en el cielo nocturno. Desde ángeles y estrellas hasta el pesebre, las figuras fueron acompañadas por una narración en off que guió a los asistentes a través de los principales pasajes del Evangelio, reporta Publimetro.

Los organizadores destacaron las ventajas de esta innovación:

Escala masiva : Las figuras fueron visibles desde kilómetros a la redonda.

Fluidez : La tecnología permitió cambios de escena rápidos y una precisión asombrosa en las formas.

Seguridad y logística: Coordinar el vuelo simultáneo de mil unidades requirió semanas de programación previa.

Solidaridad y comunidad

Más allá de las luces, el evento mantuvo un fuerte enfoque social. Bajo el programa “Cars for Christmas”, la iglesia realizó donaciones de vehículos a personas necesitadas de la comunidad cada noche del festival. "Ha sido un regalo compartir esto con nuestra comunidad... celebramos el nacimiento de Jesús juntos", expresaron representantes de la iglesia en sus redes sociales, según informa Crosswalk.

El espectáculo concluyó con mensajes de paz y esperanza para el año 2026, consolidándose como uno de los hitos navideños más virales y comentados del año por su capacidad de combinar fe y tecnología de punta.

