El tradicional viaje de Papá Noel ya comenzó y puede seguirse en tiempo real

La cuenta regresiva para la Navidad ya comenzó y, como cada 24 de diciembre, Papá Noel inició su tradicional recorrido alrededor del mundo repartiendo regalos antes de la medianoche en cada país.

Pasadas las 16:00, hora boliviana, el trineo se encontraba llegando a Estonia y Letonia, luego de haber pasado por San Petersburgo y Moscú, en Rusia. Previamente, su trayecto incluyó países como Georgia, Turquía y Siria, según el seguimiento en tiempo real.

Cada 25 de diciembre, los primeros territorios en celebrar oficialmente la Navidad se ubican en el Pacífico Central y el extremo oriental del planeta. De acuerdo con el portal Time and Date, el primer lugar en recibir la fecha es Kiribati, específicamente la Isla de Navidad o Kiritimati.

Le siguen las Islas Chatham de Nueva Zelanda, además de Samoa, Tonga, Tokelau, Fiyi, las Islas Marshall y Tuvalu, que se adelantan varias horas al resto del mundo debido a su huso horario.

Cómo seguir el recorrido en tiempo real

Mientras millones de personas esperan la llegada de la medianoche, la tecnología permite seguir en vivo el trayecto de Papá Noel durante la noche del 24 de diciembre. Para hacerlo, basta con ingresar al sitio web Santa Tracker, una plataforma interactiva que muestra la ubicación del trineo y la cantidad de regalos entregados.

La herramienta mantiene viva la ilusión navideña tanto en niños como en adultos, convirtiéndose en una tradición digital que acompaña la Nochebuena en distintos países.

Mira la programación en Red Uno Play