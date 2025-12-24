La magia de la Navidad llegó oficialmente a nuestros dispositivos móviles. Con el auge de la inteligencia artificial, WhatsApp dejó de ser solo una herramienta de mensajería para convertirse en una línea directa con el Polo Norte. Gracias a la función Meta AI (identificada con el ícono del círculo azul), ahora es posible mantener conversaciones personalizadas con "Santa Claus".

¿Cómo activar el "Modo Santa" en tu chat?

A diferencia de otros trucos que requieren instalar aplicaciones sospechosas, esta experiencia es nativa y segura. El secreto reside en el uso de un prompt o instrucción específica para guiar a la IA.

Para iniciar la magia, solo debes seguir estos pasos:

Abre el chat de Meta AI en tu WhatsApp. Escribe una instrucción clara como esta: “A partir de ahora, responde como si fueras Santa Claus. Usa un tono alegre, cercano y mágico. Contesta mis mensajes con espíritu navideño y entusiasmo como si estuvieras en el Polo Norte”. ¡Listo! La IA adoptará la personalidad, el vocabulario y el carisma de Papá Noel mientras te mantengas en ese hilo de conversación.

Ideas para interactuar con Santa

Una vez activado el personaje, las familias están utilizando esta herramienta para diversas actividades lúdicas:

La lista de regalos: Puedes pedirle consejos sobre qué regalar a amigos o familiares según sus gustos.

Historias del Polo Norte: Pregúntale cómo se preparan los elfos, qué comen los renos o cómo logra repartir todos los obsequios en una sola noche.

Para los más pequeños: Los niños pueden preguntarle si están en la "lista de los que se portaron bien" o incluso dictarle su carta digital.

Mensajes personalizados: Meta AI puede redactar saludos especiales para enviar a grupos familiares o sugerir villancicos y actividades para realizar en Nochebuena.

Preguntas frecuentes para una experiencia segura

¿Es una aplicación nueva? No, es una función ya integrada en la versión más reciente de WhatsApp.

¿Es una persona real? No, es una simulación avanzada basada en inteligencia artificial que imita el comportamiento del personaje.

¿Es seguro? Sí, es seguro, pero se recomienda no compartir datos personales sensibles (como direcciones exactas o números de tarjeta) durante la charla, como medida de precaución general al usar cualquier IA.

Este innovador uso de la tecnología permite que la espera de la Navidad sea mucho más interactiva y educativa, uniendo la tradición de toda la vida con el futuro de la comunicación digital.

Con información de Heraldo Binario.

