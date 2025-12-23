Este es el árbol de Navidad más caro del mundo, valuado en $us 6,3 millones

La ciudad de Múnich, en el corazón de Baviera, ha vuelto a posicionarse como el epicentro del lujo global al presentar el que ya es oficialmente el árbol de Navidad más caro del mundo. Lejos de las luces LED y las esferas de cristal tradicionales, esta obra maestra de la ingeniería y la numismática está fabricada íntegramente en metal precioso, alcanzando un valor de mercado superior a los 6.3 millones de dólares.

Una arquitectura de metal precioso

El proyecto, impulsado por una reconocida empresa de metales preciosos para conmemorar su trayectoria y resaltar la solidez del oro, ha dejado de lado las ramas verdes para dar paso a un brillo metálico inconfundible. La estructura cónica se sostiene gracias a un preciso ensamblaje de 2,018 monedas de oro de la serie Filarmónica de Viena, según publica Infobae en un extenso reportaje.

Cada una de estas piezas contiene una onza troy de oro puro (.9999), y la cifra de 2,018 unidades no es casual: rinde homenaje al año de fundación de la compañía responsable de esta millonaria instalación. Su exhibición a fines de 2024 no solo capturó la atención de locales y turistas, sino que también se convirtió en un referente del poder simbólico del oro y el ingenio humano.

Ingeniería de precisión y una cima de 20 onzas

Lograr que una estructura de monedas alcance los tres metros de altura no fue una tarea sencilla. El diseño requirió que un equipo de ingenieros desarrollara un sistema de apilamiento de alta seguridad para garantizar la estabilidad de la pieza.

El detalle que corona esta obra es, quizás, el más impresionante:

La cima: En lugar de la clásica estrella de Belén, el árbol está rematado por una moneda especial de 20 onzas troy de oro puro , que actúa como el faro de esta exhibición de opulencia.

Seguridad extrema: Debido a su valor astronómico, la obra permanece bajo una estricta vigilancia las 24 horas del día durante su exhibición pública.

Más que un adorno: El oro como refugio

Según informes de agencias como EFE y Bluewin, la intención detrás de este árbol va más allá de la estética festiva. En un contexto de incertidumbre financiera global, la empresa organizadora busca promover el oro como un activo de refugio seguro y una inversión sólida.

"Este árbol no solo es una síntesis de lujo y arte, sino un recordatorio del poder simbólico y la permanencia del oro frente al paso del tiempo", señalaron fuentes vinculadas al proyecto.

Con un precio que supera los 6.3 millones de dólares, este "pino" de Baviera ha establecido un nuevo récord mundial, dejando claro que en 2024, la tradición navideña en Múnich brilla con luz propia y un valor incalculable.

