Mientras otros celebraron, Pedro vendió dulces en las calles de Santa Cruz en Nochebuena

Para Pedro Moreira, de 49 años, la Nochebuena no fue sinónimo de descanso ni de grandes banquetes familiares, sino de una jornada más de supervivencia en el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz.

Afectado por la poliomielitis desde su infancia, Pedro se gana la vida vendiendo dulces entre los vehículos, una labor que realiza con el apoyo incondicional de su hermana mayor, Juana, quien lo acompaña desde hace 15 años.

La falta de oportunidades laborales para personas con discapacidad es el motor que empuja a los hermanos Moreira a las calles, incluso en las fechas más significativas del calendario. Ante la ausencia de un empleo formal y seguro, la calle se convierte en su único refugio económico.

"Para mí es como cualquier día, no hay qué festejar porque la situación está dura en el país", indicó Moreira, reflejando la realidad de miles de bolivianos que dependen del día a día para subsistir.

“Soy una persona con discapacidad y no tengo un trabajo seguro; por eso la necesidad me obliga a salir a la calle”, explicó Pedro con una mezcla de resignación y firmeza mientras sostiene los dulces que vende bajo la luz de los semáforos.

