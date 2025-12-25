En Santa Cruz, la Nochebuena se iluminó con fuegos artificiales, a pesar de la lluvia

A pesar del clima inestable y las precipitaciones intermitentes que marcaron la Nochebuena en Santa Cruz, la tradición se impuso con fuerza al llegar la medianoche.

Durante diez minutos ininterrumpidos, el cielo cruceño se transformó en un escenario de luces y colores gracias a la detonación masiva de fuegos artificiales, un despliegue que generó asombro y alegría entre las familias que se congregaron para observar el espectáculo desde sus hogares.

El fenómeno, que se extendió por diversos puntos de la ciudad, logró imponerse sobre el clima inestable, permitiendo que la tradición de luces y estruendos marcara el punto máximo de la celebración.

Este festejo coordinado de manera espontánea por la población, brindó un momento de alegría colectiva, destacando la resiliencia del espíritu festivo cruceño frente a las inclemencias del tiempo.

