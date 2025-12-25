TEMAS DE HOY:
En Santa Cruz, la Nochebuena se iluminó con fuegos artificiales, a pesar de la lluvia

El clima adverso no fue impedimento para que el cielo de la capital oriental se llenara de color a la medianoche.

Ximena Rodriguez

25/12/2025 8:22

La población cruceña disfrutó de los tradicionales fuegos artificiales a medianoche para celebrar la Navidad.
A pesar del clima inestable y las precipitaciones intermitentes que marcaron la Nochebuena en Santa Cruz, la tradición se impuso con fuerza al llegar la medianoche.

Durante diez minutos ininterrumpidos, el cielo cruceño se transformó en un escenario de luces y colores gracias a la detonación masiva de fuegos artificiales, un despliegue que generó asombro y alegría entre las familias que se congregaron para observar el espectáculo desde sus hogares.

El fenómeno, que se extendió por diversos puntos de la ciudad, logró imponerse sobre el clima inestable, permitiendo que la tradición de luces y estruendos marcara el punto máximo de la celebración.

Este festejo coordinado de manera espontánea por la población, brindó un momento de alegría colectiva, destacando la resiliencia del espíritu festivo cruceño frente a las inclemencias del tiempo.

 

