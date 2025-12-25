Así celebraron los famosos la Navidad 2025: árboles, ternura y estilo propio en redes sociales

La Navidad 2025 dejó postales virales que mostraron el lado más íntimo y festivo de distintas celebridades del mundo. A través de redes sociales, artistas y figuras públicas compartieron escenas familiares cargadas de calidez, tradición y alegría.

Karol G

La artista colombiana llevó el espíritu navideño hasta la playa, donde posó con un árbol de Navidad y un disfraz de Santa Claus. Con humor y calidez, compartió: “Me faltó una foto de un Buñuelito en esta playa. Los amo mucho pues… FELIZ NAVIDAD”. Su publicación se volvió tendencia por lo original del escenario y la conexión con sus raíces.

Justin Bieber

El cantante canadiense conmovió a sus seguidores al compartir una imagen de su hijo, Jack Blues Bieber, usando un gorro de Santa Claus. La foto despertó una ola de ternura entre sus fanáticos, que destacaron la calidez del momento navideño.

Justin Bieber compartió esta adorable foto de su hijito.

Mariah Carey

Como cada diciembre, Mariah Carey agradeció a sus seguidores por el cariño hacia “All I Want For Christmas Is You”, la canción que desde 1994 se mantiene como himno navideño. En sus redes, la artista celebró una vez más el regreso del tema a los primeros lugares de las listas globales.

Luis Fonsi

El cantante puertorriqueño publicó en Instagram una imagen junto a su esposa Águeda López y sus dos hijos, rodeados de una espectacular decoración navideña en su hogar. La foto generó miles de reacciones y comentarios por lo acogedor del momento familiar.

Kim Kardashian

La empresaria estadounidense también compartió parte de su celebración navideña. En las fotos se la ve junto a sus hijos, todos vestidos con pijamas coordinadas de motivos navideños. El momento, sencillo y familiar, fue tendencia por su tono íntimo y hogareño.

Marco Antonio Solís

El cantautor mexicano compartió un saludo navideño sencillo pero con sello propio. Vestido con un suéter festivo, aprovechó la ocasión para promocionar su marca de tequila Tesoro Azul. “Feliz Navidad”, escribió El Buki junto a una postal que combinó tradición, marketing y cercanía con sus seguidores.

