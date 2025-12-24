El origen de la Navidad: Una tradición que trasciende

La Navidad se conoce mundialmente como la festividad cristiana que celebra el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, la historia detrás de esta fecha es mucho más profunda que el evento religioso, involucrando siglos de cambios culturales y simbólicos que han dado forma a la celebración actual.

La ausencia de una fecha precisa en la Biblia

De acuerdo con la Enciclopedia Britannica, el Nuevo Testamento no ofrece indicios claros sobre el día exacto en que nació Jesús. La vinculación oficial del 25 de diciembre con este acontecimiento no ocurrió hasta aproximadamente el año 221 d.C., impulsada por el historiador cristiano Sexto Julio Africano. A partir de ese momento, la fecha comenzó a ganar popularidad universal durante los siglos posteriores, según informa National Geographic.

Dos teorías sobre el 25 de diciembre

La historia plantea dos perspectivas principales sobre por qué se eligió este día específico:

Cristianización de fiestas romanas: Una explicación muy difundida sugiere que la Iglesia adoptó el 25 de diciembre para transformar la fiesta pagana del dies solis invicti nati (día del nacimiento del sol invicto). Esta festividad romana celebraba el solsticio de invierno como el renacimiento del sol, un simbolismo que los escritores cristianos aprovecharon para vincularlo con el nacimiento del "hijo de Dios". El cálculo de la creación: Otra teoría indica que la fecha surgió por un razonamiento teológico. Se identificaba el 21 de marzo (equinoccio de primavera) como el inicio de la creación del mundo. Siguiendo este orden, el cuarto día —cuando se creó la luz— se consideró el día de la concepción de Jesús (25 de marzo), lo que situaba su nacimiento exactamente nueve meses después, el 25 de diciembre.

De liturgia religiosa a celebración familiar

Si bien la Navidad se estableció como una liturgia cristiana específica a partir del siglo IX, su carácter actual es relativamente reciente. Fue a principios del siglo XX cuando la festividad trascendió lo religioso para convertirse en una celebración centrada en la familia y el intercambio de regalos, siendo adoptada tanto por cristianos como por no cristianos en todo el mundo.

