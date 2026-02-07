¿Cómo crear tu caricatura con IA? El prompt exacto para usar en ChatGPT y unirte al reto viral

¡La Inteligencia Artificial lo ha vuelto a hacer! Tras el auge de los filtros inspirados en Studio Ghibli o las imágenes de “abrazos” con celebridades, ahora un nuevo fenómeno está rompiendo el internet bajo una consigna sencilla pero poderosa: “Crea una caricatura de mí”.

A diferencia de otros filtros automáticos, esta tendencia no se limita a modificar rasgos físicos. Se trata de un retrato que muchos usuarios describen como psicológico y profesional, ya que la IA logra reflejar intereses, personalidad y hasta la ocupación de quien lo solicita.

¿Cómo crear tu caricatura con ChatGPT y subirte al reto viral?

Lo que hace único a este trend es su capacidad de personalización extrema. ChatGPT utiliza el historial de interacciones del usuario, su forma de escribir y los temas que suele consultar para generar una imagen que represente su esencia. En otras palabras, la caricatura se construye a partir de lo que la IA “sabe” de ti.

Para quienes quieren sumarse a la tendencia antes de que pase de moda, el paso clave es usar el prompt exacto que está circulando en redes y que ha demostrado ofrecer los mejores resultados. El comando es el siguiente:

“Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”.

Este prompt permite que la IA tome en cuenta tu historial previo y genere una imagen acorde a tu perfil personal y profesional.

¿Y si eres un usuario nuevo?

Si recién comienzas a usar ChatGPT y no cuentas con un historial de conversaciones, especialistas en IA recomiendan añadir información adicional directamente en el prompt, como tus hobbies, profesión, colores favoritos o intereses personales. Cuantos más detalles proporciones, más preciso e impactante será el resultado.

El éxito de esta tendencia radica en la combinación de humor, creatividad y tecnología, con un estilo visual que recuerda a las caricaturas hechas a mano, pero accesible para cualquiera, sin necesidad de habilidades artísticas. Además, una vez generada la imagen, puedes pedir ajustes: que sea más divertida, más seria o que resalte aspectos específicos de tu vida.

Así, ChatGPT vuelve a demostrar cómo la Inteligencia Artificial no solo transforma la tecnología, sino también la forma en que nos representamos en el mundo digital.

Mira la programación en Red Uno Play