¿Cómo crear tu caricatura con IA? El prompt exacto para usar en ChatGPT y unirte al reto viral

Famosos, creadores de contenido y miles de usuarios ya se han sumado al nuevo trend que invade las redes sociales: convertir tu identidad digital en una caricatura creada por Inteligencia Artificial. La tendencia, impulsada por ChatGPT, está llamando la atención no solo por su estilo visual, sino por el nivel de personalización que ofrece.
¡La Inteligencia Artificial lo ha vuelto a hacer! Tras el auge de los filtros inspirados en Studio Ghibli o las imágenes de “abrazos” con celebridades, ahora un nuevo fenómeno está rompiendo el internet bajo una consigna sencilla pero poderosa: “Crea una caricatura de mí”.
A diferencia de otros filtros automáticos, esta tendencia no se limita a modificar rasgos físicos. Se trata de un retrato que muchos usuarios describen como psicológico y profesional, ya que la IA logra reflejar intereses, personalidad y hasta la ocupación de quien lo solicita.
¿Cómo crear tu caricatura con ChatGPT y subirte al reto viral?
Lo que hace único a este trend es su capacidad de personalización extrema. ChatGPT utiliza el historial de interacciones del usuario, su forma de escribir y los temas que suele consultar para generar una imagen que represente su esencia. En otras palabras, la caricatura se construye a partir de lo que la IA “sabe” de ti.
Para quienes quieren sumarse a la tendencia antes de que pase de moda, el paso clave es usar el prompt exacto que está circulando en redes y que ha demostrado ofrecer los mejores resultados. El comando es el siguiente:
“Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”.
Este prompt permite que la IA tome en cuenta tu historial previo y genere una imagen acorde a tu perfil personal y profesional.
¿Y si eres un usuario nuevo?
Si recién comienzas a usar ChatGPT y no cuentas con un historial de conversaciones, especialistas en IA recomiendan añadir información adicional directamente en el prompt, como tus hobbies, profesión, colores favoritos o intereses personales. Cuantos más detalles proporciones, más preciso e impactante será el resultado.
El éxito de esta tendencia radica en la combinación de humor, creatividad y tecnología, con un estilo visual que recuerda a las caricaturas hechas a mano, pero accesible para cualquiera, sin necesidad de habilidades artísticas. Además, una vez generada la imagen, puedes pedir ajustes: que sea más divertida, más seria o que resalte aspectos específicos de tu vida.
Así, ChatGPT vuelve a demostrar cómo la Inteligencia Artificial no solo transforma la tecnología, sino también la forma en que nos representamos en el mundo digital.
