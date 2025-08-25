¿De qué trata el trend de ‘Ojitos mentirosos’ y por qué se pintan de payasitos?

Si usas redes sociales, es probable que te hayas encontrado con videos de jóvenes maquillados como payasos, con rostros serios, caminando por barrios populares al ritmo de la canción "Ojitos Mentirosos". Lo que a primera vista parece una tendencia de baile más, es en realidad un poderoso movimiento que se ha extendido por toda América Latina, y ya tiene sus propios videos bolivianos.

¿De qué trata el trend de "Ojitos Mentirosos"?

El origen de esta tendencia viral es una mezcla entre una vieja canción mexicana y una película dramática. La canción es "Ojitos Mentirosos" del grupo Tropicalísimo Apache, un éxito de la década de los 90. Por otro lado, la estética de los jóvenes maquillados como payasos proviene de la película mexicana de 2019, "Chicuarotes", dirigida por Gael García Bernal.

La película cuenta la historia de dos jóvenes que, para escapar de la pobreza en su barrio, se maquillan de payasos y actúan en el transporte público. La realidad que retrata la película, de violencia y desesperanza, es la clave para entender el verdadero significado del trend.

La cruda verdad detrás de la máscara de payaso

Aunque la canción es un éxito bailable sobre el desamor, la tendencia de TikTok le ha dado un nuevo y profundo significado. Los jóvenes se maquillan de payasos para representar la cruda realidad que viven en zonas con precariedad y marginación.

La cara de payaso es una metáfora: un rostro sonriente, creado con maquillaje, para ocultar la tristeza y la frustración interna. Es una forma de visibilizar la lucha diaria de una generación que siente que las oportunidades para un mejor futuro son cada vez más escasas. No es solo un video, es un grito de protesta silencioso contra la desigualdad.

Esta tendencia ya ha llegado a Bolivia, donde varios usuarios han replicado el formato, mostrando escenarios de sus propios barrios y conectando con la misma realidad que dio origen al trend en México. Así, "Ojitos Mentirosos" ha dejado de ser solo una canción, para convertirse en un himno de resistencia en el mundo digital.

Mira la programación en Red Uno Play