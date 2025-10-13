¡Tremendo crossover! María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca reinventan “La Sustancia” (Video)

¡El crossover que nadie vio venir, pero que ya muchas personas aman! María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca, dos actrices que han dado vida al icónico personaje de La Chilindrina, unieron fuerzas para protagonizar un video promocional del film "La Sustancia".

El crossover, difundido por una conocida plataforma de streaming, juega con la idea de que ambas son “una misma” persona, algo que no suena tan descabellado si se observa el notable parecido físico entre las actrices.

“Ahora todo tiene sentido: ¡María Antonieta y Paola son una misma! Pero cuidado con el balance, fíjate, fíjate, fíjate… "La Sustancia", ya disponible en...”, escribió en su publicación, acompañando el mensaje con un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Por qué aparece La Chilindrina?

El spot funciona como una parodia brillante entre ficción y realidad: Paola Montes de Oca, quien actualmente interpreta a María Antonieta de las Nieves en la serie Chespirito: Sin querer queriendo (también disponible en HBO Max), se une a la actriz original del personaje para bromear sobre la dualidad que plantea La Sustancia.

El resultado es una pieza hilarante que ha conquistado a los internautas. El multiverso del Chavo se encuentra con el horror corporal hollywoodense… y el internet no podría estar más feliz.

