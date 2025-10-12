VIDEO: Escándalo en el Vaticano, un hombre orina en el altar de la basílica de San Pedro

Un grave incidente tuvo lugar este viernes en la basílica de San Pedro del Vaticano, cuando un hombre se subió al altar principal y comenzó a orinar durante la celebración de una misa, ante la mirada atónita de cientos de turistas y fieles.

El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales y fue difundido por medios italianos como Corriere della Sera. En las imágenes se observa al individuo orinando sobre el Altar de la Confesión, uno de los espacios más sagrados del templo, mientras un guardia de seguridad intenta detenerlo por la espalda. Segundos después, otro agente interviene y, tras subirse los pantalones, el sujeto es retirado por ambos.

Según informa el diario Il Tempo, el papa Francisco fue informado del suceso —ocurrido en el lugar donde habitualmente él mismo celebra la misa— y habría quedado profundamente consternado.

No se trata del primer acto vandálico en el recinto. En febrero pasado, un ciudadano de origen rumano logró acceder a otro altar y derribó varios candelabros dispuestos para una ceremonia litúrgica.

Las autoridades vaticanas aún no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, aunque se espera que se refuercen las medidas de seguridad en el recinto religioso más importante del catolicismo.

