“¡Se los llevó el agua!”: el desgarrador testimonio de auxilio tras las inundaciones en México

“Mis primos se cayeron, se los llevó el agua”, grita desesperado un niño mientras las corrientes lo rodean. En redes sociales circula el estremecedor video que muestra a un menor, empapado y aterrado, pidiendo ayuda tras ver cómo sus primos eran arrastrados por la fuerza del agua. Ocurrió en la colonia Cantarero López, en el puerto de Veracruz (México), una de las zonas más afectadas por las inundaciones que azotan al país.

La escena, que ha conmovido a miles de personas, se ha convertido en símbolo de una tragedia nacional que ya deja un saldo devastador: al menos 41 personas fallecidas, 27 desaparecidas y miles de damnificados en 31 estados, según cifras oficiales.

Desde principios de octubre, México enfrenta una emergencia provocada por una combinación letal de frentes fríos, sistemas tropicales y suelos saturados, que han desbordado ríos, arrasado comunidades enteras y colapsado infraestructuras en múltiples regiones.

En el puerto de Veracruz, la lluvia cayó con una furia inesperada. Durante la madrugada, el agua comenzó a subir de forma repentina, sorprendiendo a las familias mientras dormían. En cuestión de minutos, calles se convirtieron en ríos, vehículos flotaban sin control y viviendas enteras quedaron sumergidas. Para muchos, no hubo advertencia previa.

“No nos avisaron nada. Cuando despertamos, el agua ya estaba dentro de la casa”, relató entre lágrimas Carmen Hernández, vecina de la zona afectada. “Solo alcancé a cargar a mi hijo… los demás no pudieron salir”.

El gobierno federal ha desplegado a miles de elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para apoyar en las labores de rescate, distribución de víveres y asistencia humanitaria. Se han habilitado albergues temporales en varias entidades, pero el reclamo de muchas comunidades es claro: faltaron alertas, protocolos y prevención.

“Estamos acostumbrados a las lluvias, pero nunca había sido así. Nos sentimos abandonados”, declaró un voluntario que ayuda a sacar lodo de una escuela primaria en Catemaco.

Mientras tanto, el pronóstico meteorológico no da tregua. Se esperan más precipitaciones en los próximos días, lo que podría agravar aún más la situación en estados ya devastados.

México entero observa con el corazón en un puño cómo avanza esta crisis climática. El rostro del niño clamando por sus primos es ya parte de la memoria colectiva de una tragedia que, además de cifras, deja cicatrices profundas en miles de familias.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play