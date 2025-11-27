Revelan resultados de la autopsia de la niña que falleció tras ir al dentista

La investigación judicial sobre la trágica muerte de una niña de 6 años en Alzira, España, tras una visita al dentista, tomó un giro inesperado con la revelación de los resultados de la autopsia inicial.

La menor falleció siete horas después de acudir a la Clínica Dental Mireia para la extracción de un diente de leche. La clínica detuvo sus actividades mientras avanzan las diligencias.

¿Qué dice la autopsia inicial?

El Juzgado de Instrucción 5 de Alzira recibió los resultados del primer estudio forense, realizado en el Instituto de Medicina Legal de València, según informa El Heraldo de México.

El objetivo principal de esta autopsia era descartar que la niña padeciera alguna enfermedad congénita o una anomalía que pudiera justificar una reacción letal a los sedantes o anestésicos locales aplicados durante el procedimiento.

El resultado fue desconcertante: la autopsia inicial indicó que la menor “no presenta ni una anomalía ni previa ni posterior a esas intervenciones bucodentales que justifiquen el fallecimiento”.

Se ordena un nuevo análisis

Ante la falta de una causa concluyente, las autoridades solicitaron un nuevo análisis que será realizado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona.

Con esta nueva prueba, se busca determinar qué motivó la explosiva reacción que resultó fatal para la niña de 6 años, y que también se asocia a otro caso de una niña de 4 años que tuvo que ser hospitalizada tras un procedimiento similar.

Los siete horas fatales

La niña acudió a su cita dental el pasado jueves 20 de noviembre alrededor de las 9:00 horas. Tras la extracción del diente y una limpieza de caries, regresó a casa. Sin embargo, horas después, comenzó a sentirse mal.

Siete horas después de su cita, a las 16:40 horas, la menor fue declarada sin vida en el Hospital de la Ribera. Había ingresado al nosocomio con una afección cardiorrespiratoria que los médicos intentaron atender por más de una hora, sin éxito.

La familia se encuentra devastada. El padre de la menor declaró: "Estamos desolados… Estamos en tratamiento psicológico, no podemos más”, mientras esperan con angustia los resultados de la segunda prueba para finalmente conocer la verdad sobre la tragedia.

