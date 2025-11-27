VIDEO: ¡De no creer! Camionero maneja con un pie y un brazo en plena carretera

Una escena tan insólita como peligrosa quedó registrada en pleno Acceso Oeste de la carretera de Luján en Argentina y desató una ola de indignación en redes sociales. Un camionero fue captado conduciendo con total imprudencia: llevaba un pie y un brazo fuera de la ventanilla mientras avanzaba por la autopista, como si estuviera recostado en una reposera, ajeno al riesgo que imponía a todos los que circulaban a su alrededor.

El episodio ocurrió el pasado 13 de noviembre, pero recién en las últimas horas el video se viralizó. El chofer, empleado de una empresa de Luján, adoptó la peligrosa postura mientras manejaba un camión de gran porte y quedó expuesto tras ser filmado por un automovilista que no pudo creer lo que veía.

“Tranquilo monstruo… ¿quieres una reposera? ¿Bronceador te falta? ¿Cómo venimos?”, se escucha decir al conductor que registró el momento entre ironía e indignación. Antes de cortar la grabación remató: “Qué país generoso…”.

Pero la grabación reveló algo más que la temeraria maniobra del camionero. El video muestra a un grupo de ciclistas circulando por la banquina de la autopista —algo absolutamente prohibido— y deja en evidencia que el propio automovilista que filmó podría haber incurrido en otra conducta riesgosa si estaba al volante mientras usaba el celular.

La publicación, compartida por la cuenta @gabrieliezzi en X (ex Twitter), superó las 10 mil visualizaciones y generó un intenso debate. Los comentarios no tardaron en llegar: “¿Es necesario? ¡Se creen dueños de las calles!”, “¡Qué locura!”, “Que le quiten el registro”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios que repudiaron el accionar del camionero y del resto de los involucrados.

Un episodio que, en cuestión de segundos, expuso una cadena de imprudencias en una de las autopistas más transitadas del país y reavivó el debate sobre la seguridad vial y el respeto por las normas en las rutas argentinas.

Mira el video:

