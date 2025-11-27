“¡Nooo, por favor!”: Una mujer fue embestida por un bus, usaba el paso peatonal (VIDEO)

Una mujer fue brutalmente atropellada por un colectivo mientras cruzaba la Avenida Corrientes por la senda peatonal en el barrio porteño de Chacarita en Buenos Aires (Argentina). El incidente quedó registrado por la cámara frontal del vehículo y generó conmoción entre transeúntes y pasajeros.

El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre en la intersección de Corrientes y Forest. Las imágenes muestran el momento en que la mujer es impactada por el colectivo de la Línea 76, interno 1330, que circulaba en dirección a la estación Federico Lacroze. Tras el choque, la víctima cayó desplomada sobre el asfalto.

El video también captó la inmediata reacción del chofer, quien frenó de manera abrupta y descendió gritando: “¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia”, mientras se acercaba a auxiliar a la víctima. Momentos antes del accidente, el conductor parecía desviar su atención hacia una planilla de trabajo o el espejo retrovisor, aunque las cámaras de seguridad confirmaron que llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Testigos y pasajeros del colectivo acudieron de inmediato para asistir a la mujer. Tras la llegada del SAME, fue trasladada al Hospital Pirovano con politraumatismos, donde fue ingresada para su estabilización. Fuentes médicas confirmaron que la víctima permanece fuera de peligro.

El incidente deja al descubierto los riesgos que enfrentan los peatones en las calles porteñas y reaviva la preocupación por la seguridad vial en zonas concurridas como Chacarita.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play