TEMAS DE HOY:
Yapacaní Mujer atropellada Charazani

28ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Mujer fue atropellada en la Autopista La Paz – El Alto; el chofer se dio a la fuga

Según la Policía, el hecho se suscitó a la altura de la zona Achachicala, donde la pareja fue sorprendida por el vehículo que impactó a la mujer y la dejó con contusiones múltiples.

Red Uno de Bolivia

18/08/2025 20:59

Foto: Redes Sociales.
La Paz

Escuchar esta nota

El comandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunter Agudo, informó este lunes sobre el atropello que sufrió una mujer en inmediaciones de la Autopista La Paz – El Alto.

Según informó el jefe policial, el hecho se suscitó en horas de la madrugada, cuando una pareja circulaba a la altura de la zona Achachicala, un vehículo pasó por el lugar y embistió a la mujer.

El esposo trató de auxiliarla, sin embargo, el chofer se dio a la fuga, sin prestarle ayuda. La mujer quedó muy afectada, por lo que fue trasladada a un centro de salud.

El informe médico señala que la mujer presenta contusiones múltiples, y se encuentra en recuperación.

La División de Tránsito de la Policía Boliviana abrió el caso, e investiga el hecho, además busca dar con el autor del atropello.

Vea el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD