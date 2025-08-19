Mujer fue atropellada en la Autopista La Paz – El Alto; el chofer se dio a la fuga

Según la Policía, el hecho se suscitó a la altura de la zona Achachicala, donde la pareja fue sorprendida por el vehículo que impactó a la mujer y la dejó con contusiones múltiples.
18/08/2025 20:59
El comandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunter Agudo, informó este lunes sobre el atropello que sufrió una mujer en inmediaciones de la Autopista La Paz – El Alto.
Según informó el jefe policial, el hecho se suscitó en horas de la madrugada, cuando una pareja circulaba a la altura de la zona Achachicala, un vehículo pasó por el lugar y embistió a la mujer.
El esposo trató de auxiliarla, sin embargo, el chofer se dio a la fuga, sin prestarle ayuda. La mujer quedó muy afectada, por lo que fue trasladada a un centro de salud.
El informe médico señala que la mujer presenta contusiones múltiples, y se encuentra en recuperación.
La División de Tránsito de la Policía Boliviana abrió el caso, e investiga el hecho, además busca dar con el autor del atropello.
