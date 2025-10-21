Detuvieron a 230 hinchas del Napoli antes del partido contra PSV por Champions

La policía neerlandesa ha detenido en Eindhoven a 230 aficionados del Nápoles y a cuatro del PSV por temor a enfrentamientos antes del partido de la Liga de Campeones entre ambos equipos, declarado “de máximo riesgo” por las autoridades locales.

Los hinchas del equipo italiano fueron detenidos durante la pasada noche, tras mostrar un “comportamiento provocador” en distintos puntos de la ciudad, según anunció este martes la policía neerlandesa, que dijo tener indicios de que se estaba planeando una confrontación entre los seguidores de ambos equipos.

Los aficionados fueron trasladados a comisaría para ser interrogados y liberados a lo largo de esta mañana, aunque recibieron una multa y tienen prohibido entrar al centro de Eindhoven durante 24 horas y asistir al partido de esta noche.

En otro punto de la ciudad, la policía detuvo también a cuatro seguidores del PSV “porque su conducta daba lugar a disturbios”.

El alcalde de Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, declaró varias zonas del centro como “áreas de riesgo para la seguridad”, lo que permite a los agentes realizar cacheos preventivos.

Las autoridades ya habían adoptado la medida el viernes, al prever la llegada de unos 300 “aficionados de riesgo” del equipo italiano a lo largo del fin de semana.

El Nápoles recibió 1.600 entradas para el encuentro, todas vendidas, aunque las autoridades sospechan que no todos los seguidores desplazados a Eindhoven cuentan con una.

Los hinchas radicales del club italiano tienen fama de protagonizar incidentes en sus desplazamientos por Europa. Hace tres años, un centenar de ellos fueron detenidos en la Estación Central de Ámsterdam antes de un partido contra el Ajax.

El partido PSV–Nápoles se disputa esta noche en el estadio Philips de Eindhoven. Según la policía, las detenciones fueron preventivas y no se registraron heridos ni daños graves.

