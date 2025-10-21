TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

32ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Fiscal General alerta que la crisis económica está generando un contexto complejo

La máxima autoridad del Ministerio Público advirtió que el país atraviesa un escenario de alta complejidad social.

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/10/2025 13:31

Foto: Fiscalía

Escuchar esta nota

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió que Bolivia atraviesa un contexto de alta complejidad social, marcado por la escasez de divisas, la falta de combustibles y el incremento en los precios de la canasta familiar. Según afirmó, estos factores han generado incertidumbre y un aumento en los niveles de delincuencia.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de posesión del nuevo fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, quien asume el cargo en reemplazo de Sandra Gutiérrez.

“Ante este escenario, el Ministerio Público debe responder con una acción penal estratégica, articulada y profundamente humana, capaz de proteger a los más vulnerables y garantizar justicia con firmeza y equidad”, expresó Mariaca.

 

El fiscal general subrayó que el país enfrenta retos institucionales y sociales complejos, por lo que exhortó a los fiscales a fortalecer su labor investigativa y a actuar con responsabilidad y compromiso frente al actual clima de incertidumbre económica.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD