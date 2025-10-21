Fiscal General alerta que la crisis económica está generando un contexto complejo

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, advirtió que Bolivia atraviesa un contexto de alta complejidad social, marcado por la escasez de divisas, la falta de combustibles y el incremento en los precios de la canasta familiar. Según afirmó, estos factores han generado incertidumbre y un aumento en los niveles de delincuencia.

Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de posesión del nuevo fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, quien asume el cargo en reemplazo de Sandra Gutiérrez.

“Ante este escenario, el Ministerio Público debe responder con una acción penal estratégica, articulada y profundamente humana, capaz de proteger a los más vulnerables y garantizar justicia con firmeza y equidad”, expresó Mariaca.

El fiscal general subrayó que el país enfrenta retos institucionales y sociales complejos, por lo que exhortó a los fiscales a fortalecer su labor investigativa y a actuar con responsabilidad y compromiso frente al actual clima de incertidumbre económica.

