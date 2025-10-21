Ernesto Mogro es posesionado como nuevo fiscal de Tarija

Roger Mariaca, fiscal general del Estado posesionó este martes a José Ernesto Mogro como fiscal departamental de Tarija
21/10/2025 12:48
Roger Mariaca, fiscal general del Estado posesionó este martes a José Ernesto Mogro como fiscal departamental de Tarija, que agradeció la confianza depositada en su persona y comprometió encarar su gestión enmarcada en la cercanía a la gente y la transparencia de la justica.
El nuevo fiscal departamental indicó que el departamento de Tarija enfrenta problemas y desafíos complejos en materia penal como los delitos vinculados al narcotráfico en zonas fronterizas, violencia intrafamiliar y conflictos sociales que requieren de una respuesta institucional sensible.
“Tarija necesita una Fiscalía que este a la altura de estos retos, con una acción penal estratégica articulada y humana. Trabajaré para promover una cultura institucional basada en la excelencia y la vocación de servicio y el derecho por los servicios fundamentales”, indicó.
