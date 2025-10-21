TEMAS DE HOY:
maltrato a tres niños material pornográfico intento de abuso

31ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacional

Ernesto Mogro es posesionado como nuevo fiscal de Tarija

Roger Mariaca, fiscal general del Estado posesionó este martes a José Ernesto Mogro como fiscal departamental de Tarija

Miguel Ángel Roca Villamontes

21/10/2025 12:48

Escuchar esta nota

Roger Mariaca, fiscal general del Estado posesionó este martes a José Ernesto Mogro como fiscal departamental de Tarija, que agradeció la confianza depositada en su persona y comprometió encarar su gestión enmarcada en la cercanía a la gente y la transparencia de la justica.

El nuevo fiscal departamental indicó que el departamento de Tarija enfrenta problemas y desafíos complejos en materia penal como los delitos vinculados al narcotráfico en zonas fronterizas, violencia intrafamiliar y conflictos sociales que requieren de una respuesta institucional sensible.

“Tarija necesita una Fiscalía que este a la altura de estos retos, con una acción penal estratégica articulada y humana. Trabajaré para promover una cultura institucional basada en la excelencia y la vocación de servicio y el derecho por los servicios fundamentales”, indicó.

Noticia en desarrollo 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD