¡Atención! Emiten alerta naranja por altas temperaturas en cinco departamentos del país

El Senamhi pronostica temperaturas entre 35°C y 42°C en cinco departamentos y recomienda evitar la exposición prolongada al sol.

Jhovana Cahuasa

10/10/2025 20:01

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este viernes una alerta de prioridad naranja por ascensos de temperaturas máximas por encima de sus valores normales, que se registrarán entre el 10 y el 12 de octubre en distintas regiones del país.

Según el pronóstico, se prevén temperaturas entre 35°C y 42°C, lo que podría generar efectos adversos en la salud, especialmente en zonas sensibles al calor extremo. El Senamhi recomendó tomar precauciones, mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad.

Departamentos afectados con temperaturas extremas

Chuquisaca: Provincias Luis Calvo y el este de Hernando Siles.

Beni: Provincias Yacuma, Iténez, General José Ballivián, Mamoré, Marbán, Moxos, Vaca Díez y Cercado.

Santa Cruz: Provincias Andrés Ibáñez, Ángel Sandoval, Sara, Chiquitos, Cordillera, Florida, Germán Busch, Guarayos, Ichilo, Ñuflo de Chávez, Obispo Santisteban, Vallegrande, Velasco, Warnes y Manuel María Caballero.

Cochabamba: Norte de Carrasco y noreste del Chapare.

Tarija: Provincias Arce, Gran Chaco, O’Connor, Cercado y el este de Avilés y Méndez.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) recomienda mantener la vigilancia meteorológica, debido a que el aumento sostenido de temperaturas podría intensificar la sequía en regiones del oriente y el chaco boliviano.

 

