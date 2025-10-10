¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 6 al 10 de octubre en Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 6 de septiembre al viernes 10 de octubre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando considerables variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 6 de octubre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 12.29 (BOB), y un precio de compra de 12.42 (BOB).

Martes 7 de octubre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 12.26 (BOB), y un precio de compra de 12.35 (BOB).

Miércoles 8 de octubre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 12.54 (BOB), y un precio de compra de 12.62 (BOB).

Jueves 9 de octubre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 12.54 (BOB), a la venta y el precio de compra de 12.55 (BOB).

Viernes 10 de octubre: El dólar paralelo registra la cifra de 12.57 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 12.64 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió una considerable variación respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play