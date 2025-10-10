El Ministerio de Trabajo dispuso asueto de media jornada laboral para todas las mujeres trabajadoras del sector público y privado, con motivo de la celebración del Día de la Mujer Boliviana, que se conmemora cada 11 de octubre.

“El Ministerio de Trabajo dispone de manera excepcional asueto de media jornada laboral, el sábado 11 de octubre del presente año, para todas las mujeres que desempeñan funciones en el sector público y privado”, señala el comunicado oficial.

La cartera de Estado instruyó que las oficinas de personal de las instituciones públicas y empresas privadas sean las encargadas de garantizar el cumplimiento de la medida.

El comunicado aclara que el asueto no implica descuento de haberes ni puede ser considerado como permiso personal o vacación, por lo que deberá ser otorgado a todas las trabajadoras en sus respectivos horarios laborales.

El Día de la Mujer Boliviana fue instaurado por el Decreto Ley 7352 del 5 de octubre de 1965, en homenaje a la educadora y poetisa Adela Zamudio, reconocida por su lucha por la igualdad y la educación femenina en Bolivia.

Foto Ministerio de Trabajo

