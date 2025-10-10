¿Por qué se recuerda el 11 de octubre el Día de la Mujer Boliviana?

Te puede interesar:
Conozca por qué se eligió esta fecha para rendir homenaje a la mujer boliviana.
10/10/2025 18:40
Este 11 de octubre, en Bolivia se celebra el ‘Día de la Mujer Boliviana’ en homenaje a la poeta y maestra Adela Zamudio y en reconocimiento a su invaluable aporte al país.
Estos son los datos más importantes sobre la fecha:
Esta fecha honra y recuerda la fuerza y determinación de las mujeres; es por eso que desde el Ministerio de Trabajo se dispuso asueto de media jornada laboral para todas las mujeres trabajadoras del sector público y privado, sin descuento de haberes.
