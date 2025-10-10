¿Por qué se recuerda el 11 de octubre el Día de la Mujer Boliviana?

Este 11 de octubre, en Bolivia se celebra el ‘Día de la Mujer Boliviana’ en homenaje a la poeta y maestra Adela Zamudio y en reconocimiento a su invaluable aporte al país.

Estos son los datos más importantes sobre la fecha:

Adela Zamudio fue la precursora de la educación laica y de la reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres bolivianas en una época de total opresión y desigualdad extrema de mujeres y hombres.

Se eligió el 11 de octubre porque en esta fecha se conmemora el natalicio de la escritora, poeta y promotora de los derechos de las mujeres bolivianas que nació en Cochabamba en 1854 y falleció en 1928.

Adela Zamudio fundó la primera escuela laica para mujeres en Bolivia y la primera escuela de pintura para mujeres, además de una para niños en La Paz.

La expresidenta Lidia Gueiler Tejada, durante su corto mandato en 1980, aprobó un Decreto Supremo instituyendo el 11 de octubre como “Día de la mujer boliviana”.

Esta fecha honra y recuerda la fuerza y determinación de las mujeres; es por eso que desde el Ministerio de Trabajo se dispuso asueto de media jornada laboral para todas las mujeres trabajadoras del sector público y privado, sin descuento de haberes.

