Rompiendo barreras: la mujer boliviana lidera la educación superior en su día

Este 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana en homenaje a la gran poeta y maestra Adela Zamudio.

En la actualidad, en esta fecha, se destaca el esfuerzo y el sacrificio de las mujeres por superarse día a día y sacar adelante a su familia.

Décadas atrás, la mujer era relegada a las labores domésticas, siendo el hombre el que contaba con mayor posibilidad para estudiar y trabajar.

Ahora es la mujer quien, gracias a su esfuerzo, compromiso y su deseo de superación, ha marcado un cambio.

La mujer en cifras

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2024, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas, Bolivia tiene 11.365.333 habitantes, de los cuales 5.682.835 son mujeres y 5.682.498 hombres.

Tomando en cuenta que 7.350.282 del total de la población cuenta con 19 años o más (3.636.954 hombres y 3.713.328 mujeres) con acceso a la educación, se concluyó que el 34,2% de las mujeres lograron terminar su educación superior, mientras que los hombres solo alcanzaron el 32,5%.

Si bien los datos señalan que el 46,6% de los varones terminaron la secundaria, una cifra mayor a la de las mujeres con 36,9%, no todos logran alcanzar los estudios superiores.

En el Censo 2001, las mujeres representaban el 16,5% en educación superior, menor al de hombres con el 19,5%.

Datos: Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 (INE).

En el mercado laboral

Del 71,4% de la población que tiene participación en el mercado laboral, las mujeres abarcan el 64,0%, una cifra menor a los hombres, con el 78,9%, según los datos del Censo 2024; no obstante, este dato muestra un importante crecimiento respecto al 2001, cuando la mujer tenía solo el 44,4% de participación.

Datos: Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 (INE).

