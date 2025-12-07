¿Qué desafíos enfrenta el sistema de pensiones en Bolivia?

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que los recursos administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mantienen una estructura de inversión sólida y diversificada, destacando que una parte importante se encuentra colocada en instrumentos financieros del sistema nacional.

Según Espinoza, el 71% de los recursos se encuentra invertido en el sistema financiero, mientras que el resto está en papeles del Tesoro General de la Nación (TGN). “Esto es importante porque en los últimos cinco años, esos papeles del Tesoro General se han convertido en la principal inversión de la Gestora”, señaló.

También explicó que el flujo mensual de recursos, que tradicionalmente se destinaba principalmente a inversiones públicas, “ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado”, lo que permitiría una mayor disponibilidad de crédito y una dinamización del mercado de valores.

Datos oficiales sobre la cartera de inversiones

De acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones (APS), al segundo trimestre de 2025, las inversiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzaron un total de 192.830 millones de bolivianos. La composición de esta cartera es:

63% invertido en el sector público

37% invertido en el sector privado

El sistema cuenta con aproximadamente 2,8 millones de afiliados, de los cuales:

61% son hombres

39% son mujeres

88% son trabajadores dependientes

12% son trabajadores independientes

Este y otros datos sobre el manejo de los fondos son abordados en un reportaje especial de Red Uno, que analiza la situación y proyecciones del sistema de pensiones en Bolivia.

