El fin de la autoprórroga: Red Uno presenta un reportaje especial

Red Uno de Bolivia presentó este domingo un reportaje especial sobre la histórica semana que marcó el final de la autoprórroga judicial en el país, luego de que la Sala Constitucional Primera de Potosí ordenara el cese inmediato de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), poniendo punto final a la mayor crisis judicial de los últimos años.

El trabajo periodístico repasa cómo, tras una audiencia el martes 25 de noviembre, se activaron decisiones simultáneas desde Potosí y Santa Cruz que derivaron en el cese de funciones y orden de aprehensión de los magistrados “autoprorrogados”, quienes se mantuvieron en funciones pese a que su mandato concluyó en diciembre de 2023.

El especial aborda el impacto político, social e institucional que provocó esta crisis, así como las reacciones y escenarios que se abren tras el reordenamiento del TCP.

El reportaje fue emitido al mediodía a través de la señal nacional de Red Uno, y volverá a difundirse esta noche en la edición nocturna, para que los usuarios que no pudieron verlo tengan la oportunidad de acceder al análisis completo.

