TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz accidente de tránsito Crimen en Cochabamba

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Especiales

El fin de la autoprórroga: Red Uno presenta un reportaje especial

El especial aborda el impacto político, social e institucional que provocó esta crisis, así como las reacciones y escenarios que se abren tras el reordenamiento del TCP.

Miguel Ángel Roca Villamontes

30/11/2025 14:39

Escuchar esta nota

Red Uno de Bolivia presentó este domingo un reportaje especial sobre la histórica semana que marcó el final de la autoprórroga judicial en el país, luego de que la Sala Constitucional Primera de Potosí ordenara el cese inmediato de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), poniendo punto final a la mayor crisis judicial de los últimos años.

El trabajo periodístico repasa cómo, tras una audiencia el martes 25 de noviembre, se activaron decisiones simultáneas desde Potosí y Santa Cruz que derivaron en el cese de funciones y orden de aprehensión de los magistrados “autoprorrogados”, quienes se mantuvieron en funciones pese a que su mandato concluyó en diciembre de 2023.

El especial aborda el impacto político, social e institucional que provocó esta crisis, así como las reacciones y escenarios que se abren tras el reordenamiento del TCP.

El reportaje fue emitido al mediodía a través de la señal nacional de Red Uno, y volverá a difundirse esta noche en la edición nocturna, para que los usuarios que no pudieron verlo tengan la oportunidad de acceder al análisis completo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Notivisión

16:00

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD