Dave Bautista fue una de las figuras más emblemáticas de la World Wrestling Entertainment (WWE) durante casi dos décadas. En paralelo, construyó una sólida carrera como actor, con papeles que lo llevaron de los sets de Marvel —donde dio vida a Drax en la trilogía de Guardianes de la Galaxia— a proyectos más intensos como Llaman a la puerta, la película de M. Night Shyamalan.

Para ese filme, Bautista debió ganar una gran cantidad de masa muscular para interpretar a Leonard, un hombre misterioso que secuestra a una familia y los obliga a tomar una decisión extrema para evitar el fin del mundo. “Subí mucho para Llaman a la puerta. Estaba realmente enorme, pesaba más de 136 kilos”, contó en una entrevista.

Tras ese rol, decidió alejarse del entrenamiento orientado al volumen y enfocarse en una actividad totalmente distinta: el jiu-jitsu. La práctica constante de esta disciplina, de alta exigencia física, lo llevó a perder alrededor de 20 kilos de masa muscular.

Según explicó, comenzó a entrenar durante el rodaje de Duna 2: “No hicimos nada más que luchar por horas. Así empecé a perder peso y decidí continuar para obtener mi cinturón marrón”. Hoy asegura sentirse más liviano, más ágil y, sobre todo, más conforme con su cuerpo. “He sacrificado mucho músculo, pero estoy bien con eso, porque me siento más cómodo”, sostuvo.

Imagen captura RR.SS.

