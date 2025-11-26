“El cuerpo pasa factura”: Manuel Turizo fue internado antes de su primer show en Berlín

Manuel Turizo alarmó a sus fans este fin de semana después de revelar que tuvo que ser hospitalizado en plena gira europea. El cantante colombiano, que venía de una seguidilla intensa de shows, informó que su cuerpo dijo basta justo antes de su presentación en Berlín, Alemania.

A través de sus redes sociales, Turizo compartió una foto desde una camilla, cubierto con una sábana y con una vía en el brazo. “Hoy era mi primer show aquí en toda mi carrera y créanme que estaba muy emocionado”, escribió junto a la imagen, en un mensaje cargado de frustración.

Luego, habló de su estado de salud: “Esta ha sido una gira brutal para mí. Muchas ciudades nuevas, muchos sueños cumpliéndose, pero el cuerpo a veces pasa factura, por más que uno quiera seguir y hacer las cosas”. En la publicación también pidió disculpas al público alemán: “Perdón por no poder llegar hoy. Les prometo que nos desquitamos de esta como sea”.

Por ahora, el artista no dio detalles sobre si los próximos conciertos seguirán en pie ni cuándo se reprogramará el show suspendido en Berlín. Cerró su mensaje con una frase que preocupó a sus fanáticos: “Dios dijo que hoy no era el día”.

Manuel Turizo fue internado antes de su primer show en Berlín

