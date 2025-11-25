TEMAS DE HOY:
Espectáculos

“¡Diablos, cariño!”: La noche en que una fan dejó a Lenny Kravitz sin rastas

Durante un concierto en Brisbane, Australia, una joven saltó la valla y terminó arrancándole varias rastas al músico mientras interpretaba “Let Love Rule”.

Silvia Sanchez

25/11/2025 12:01

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Australia

Escuchar esta nota

Lenny Kravitz atraviesa una nueva etapa de su gira Blue Electric Light, espectáculo con el que visitó la Argentina el año pasado. Pero el viernes vivió un momento tan inesperado como doloroso durante su concierto en Brisbane, Australia.

Mientras interpretaba “Let Love Rule”, el músico se acercó al vallado para saludar a sus fanáticos. En ese instante, una joven se abalanzó sobre él con tanta fuerza que terminó arrancándole cuatro rastas.

Esto fue una locura”, escribió Kravitz en sus redes al compartir el video del momento. “Una joven muy emocionada”, bromeó sobre la fan que protagonizó la escena.

Luego agregó con humor e incredulidad: “¿Sabes lo fuerte que tuviste que tirar para arrancármelas de la cabeza? ¡Diablos, cariño!”.

A pesar del incidente, el músico aseguró que seguirá acercándose a su público:

Es nuestro momento juntos”, afirmó, dejando claro que no piensa romper la conexión que crea con sus seguidores en cada show.

El concierto en Brisbane es una de varias fechas que el artista tiene previstas en Australia y Nueva Zelanda durante este mes.

Video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

