Un joven se volvió viral en redes sociales después de compartir una situación insólita: una chica lo rechazó con un mensaje generado por ChatGPT… y se lo mandó sin editar.

Todo arrancó cuando una usuaria de X escribió un tuit que mezclaba humor y resignación:

“La amo a la que está al lado mío en el bondi preguntándole al chat gpt si debería separarse del novio jajajajaja país a la deriva.”

El comentario disparó cientos de respuestas, pero una en particular se llevó toda la atención. Un usuario citó el tuit y contó su propia experiencia:

“A mí una me rechazó con un mensaje generado con chat gpt. Encima lo mandó sin editar.”

Junto a su publicación compartió la captura del texto que recibió. En el mensaje podía leerse:

“Hola (nombre), quería agradecerte por la salida del otro día y por el detalle del chocolate, fue un gesto muy lindo de tu parte. Sos una persona buena onda, pero siento que no tenemos la conexión que busco en este momento. Prefiero ser honesta para no generar expectativas…”

El texto, impecable y de manual, tenía todos los signos de haber salido directamente de una IA: cordial, prolijo, sin emociones de más… y con ese tono demasiado perfecto como para haber sido escrito en el momento.

Según el joven, la chica copió y pegó el texto tal cual, sin cambiar ni una palabra, ni siquiera el “(nombre)” entre paréntesis.

Imagen captura RR.SS.

El posteo explotó en X: superó los 20 mil Me Gusta y más de 600 retuits en pocas horas. Los comentarios oscilaron entre risas, memes y debates sobre si está bien o no usar inteligencia artificial para este tipo de mensajes.

