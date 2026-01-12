Miley Cyrus y Selena Gomez se reencuentran y recrean una foto de hace casi 20 años

Miley Cyrus y Selena Gomez protagonizaron uno de los momentos más comentados de la 83.ª edición de los Globos de Oro. Las dos artistas, que en su día fueron íconos de Disney Channel, se reencontraron públicamente tras años sin aparecer juntas, posando ante las cámaras y recreando una imagen que recuerda su adolescencia.

El reencuentro se produjo durante la gala, donde Selena asistió acompañada de su marido, Benny Blanco, como nominada a Mejor Actriz en una Serie de Comedia o Musical por Only Murders in the Building.

Por su parte, Miley estuvo presente como presentadora y nominada a Mejor Canción Original por Dream as One, tema de la película Avatar. Fire and Ash.

Ambas se sentaron juntas durante la ceremonia, lo que no pasó desapercibido para los fotógrafos y las redes sociales.

Durante años, las cantantes siguieron caminos separados y no se dejaron ver juntas. En su época Disney, Miley brilló con Hannah Montana y Selena con Los magos de Waverly Place, aunque apenas coincidieron en pantalla.

Su relación en aquel entonces estuvo marcada por rumores de rivalidad debido a sus vínculos con Nick Jonas. Miley fue su primer amor y Selena salió con él después, lo que generó tensiones según comentarios.

