Bloqueos provocan pérdidas de más de Bs 1 millón diario al sector lechero y reducen recolección de leche

Los bloqueos que se mantienen en diferentes regiones del país afectan al sector lechero. El gerente general de la Asociación de Propietarios de Lecheros Independientes (APLI), Marco Terán, informó que las pérdidas ascienden a más de un millón de bolivianos por día en Cochabamba por menor recolección de leche para la empresa PIL Andina desde el pasado domingo.

“Son 125 mil litros los que no se han recogido ayer. Las ventas no están saliendo, se está estocando la producción y los insumos han vuelto a encarecer porque dependemos del maíz, de la soya y de la cascarilla que se trae de Santa Cruz”, explicó.

El dirigente advirtió que los bloqueos no solo afectan la economía del sector, sino también la de la producción diaria de leche, ya que los cortes de ruta impiden que los productores adquieran insumos y alimento para el ganado, una situación que podría disminuir la producción entre un 15 y 20%.

“Si se corta la producción por falta de alimento debido a los bloqueos, no hay dieta adecuada, y se reduce la cantidad de litros de producción. Hemos sido afectados en años pasados con medidas similares y esto afecta en el repoblamiento del ganado, que tarda entre cinco y diez años”, recordó Terán.

El gerente de APLI lamentó que algunas medidas de presión se mantengan a pesar de los acuerdos alcanzados, indicando que ciertos sectores no priorizan el bienestar del país ni la reactivación económica, sino “apetitos personales a nivel político y partidario”.

El sector lechero advierte que, de prolongarse los bloqueos, los efectos podrían extenderse a toda la cadena productiva, incluyendo proveedores de insumos, transportistas y mercados locales.



