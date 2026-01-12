Sectores sociales anuncian pausa “humanitaria” en los bloqueos de Cochabamba

Los movimientos sociales afines al evismo anunciaron este lunes una pausa humanitaria en los bloqueos instalados en las carreteras que conectan a Cochabamba con el resto del país, permitiendo el paso de personas y vehículos que permanecían varados desde hace varios días.

La determinación fue comunicada por el dirigente Feliciano Vegamonte, quien explicó que la medida responde a razones humanitarias, aunque aclaró que no se trata de un levantamiento definitivo de la protesta.

El anuncio se produce luego de que el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) firmaran un acuerdo que establece la abrogación del Decreto Supremo 5503 y la elaboración de una nueva normativa consensuada con los sectores sociales.

Pese a ello, los sectores movilizados señalaron que continuarán en vigilia y a la espera de que se concrete de manera efectiva la abrogación del decreto. Días atrás, habían advertido que no levantarían la medida de presión hasta ver cumplido ese compromiso.

Entre los puntos de bloqueo más conflictivos se encontraban Parotani y el Cruce Tarata, considerados estratégicos para la conexión interdepartamental. Tras el anuncio, comisiones se desplazaron hasta estas zonas con el objetivo de informar la decisión y liberar de manera gradual las vías de circulación.

Los movilizados reiteraron que la pausa es temporal y que cualquier cambio dependerá de las decisiones que se adopten en las próximas horas por sus instancias orgánicas.

Mira la programación en Red Uno Play